Asp di Palermo, firmati i contratti aggiuntivi per il 2024 con i privati

Per prestazioni ad alta complessità e abbattimento liste d'attesa

PALERMO – L’Asp di Palermo ha sottoscritto i contratti aggiuntivi con le case di cura private accreditate di città e provincia, in attuazione dei decreti regionali che prevedono risorse integrative per specifiche prestazioni sanitarie relative all’anno 2024.

Gli accordi, firmati dal direttore generale dell’Asp, Alberto Firenze, alla presenza del direttore del Dipartimento Attività Ospedaliere, Antonino Di Benedetto, della presidente regionale AIOP, Barbara Cittadini, e del delegato provinciale ACOP, Vittorio Macchiarella, riguardano l’assegnazione di fondi destinati in particolare ai trapianti di midollo osseo e ai trapianti di cornee (circa 1,5 milioni di euro) e all’abbattimento delle liste d’attesa (4 milioni).

“Si tratta di risorse con una destinazione precisa che intervengono su prestazioni ad alta complessità e su un tema particolarmente rilevante come i tempi di attesa – ha spiegato il direttore generale dell’Asp di Palermo, Alberto Firenze – i contratti aggiuntivi si inseriscono nel quadro delle misure regionali finalizzate a garantire l’equilibrio del sistema sanitario e l’integrazione tra strutture pubbliche e private accreditate”.