Asp di Palermo, il 28 gennaio a Montelepre l’Open Day

Recuperata la tappa annullata qualche settimana fa per il maltempo

1' DI LETTURA

PALERMO – E’ in programma domani a Montelepre (Pa) la tappa dell’Open Day che era stata rinviata una settimana fa per il maltempo. In largo Ospedale i camper della prevenzione itinerante dell’Asp, in collaborazione con la locale amministrazione comunale, garantiranno una serie di prestazioni, tutte gratuite e con accesso diretto.

Dalle 10 alle 16.30, gli utenti del comprensorio avranno la possibilità di aderire ai programmi di screening e alle vaccinazioni. In particolare, il programma prevede: mammografia (screening del tumore della mammella per donne di età compresa tra 50 e 69 anni); Pap Test o Hpv Test (per donne di età compresa tra 25 e 64 anni); distribuzione del Sof Test (persone tra 50 e 69 anni nell’ambito dello screening del tumore del colon retto); screening cardiovascolare; screening delle malattie infettive sessualmente trasmesse (Hiv, Epatite C e Sifilide); vaccinazioni anticovid, antinfluenzali e pediatriche; screening di massa per il coronavirus (con tampone rapido); sportello amministrativo. Per velocizzare le procedure propedeutiche alle prestazioni, gli utenti possono registrarsi sulla sezione “Asp Itinerante” del portale dedicato: https://portale.asppalermo.org/