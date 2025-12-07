Asp, il 9 dicembre open day della prevenzione a Casteldaccia

Dalle 10 alle 15.30 in via Ugo La Malfa

PALERMO – Si chiuderà martedì 9 dicembre a Casteldaccia l’edizione 2025 dell’Open Day itinerante della prevenzione promosso dall’ASP di Palermo. Dalle 10 alle 15.30, il Centro Diurno di via Ugo La Malfa ospiterà il villaggio della salute, offrendo ai cittadini un’ampia gamma di attività sanitarie gratuite e ad accesso diretto.

Come in tutte le tappe del progetto, sarà possibile effettuare screening oncologici (mammografia, Pap test/HPV Test e SOF test per il tumore del colon retto), controlli di prevenzione cardiovascolare, vaccinazioni, screening audiometrici, delle malattie infettive sessualmente trasmesse, del melanoma e diabetologici, oltre ai percorsi pediatrici visivi e logopedici. Saranno inoltre presenti lo sportello amministrativo e le attività dedicate alle malattie croniche non trasmissibili.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Amministrazione comunale e con la I Circoscrizione del Club Lions 108YB Sicilia.

“Concludiamo un anno intenso di attività sul territorio, durante il quale migliaia di cittadini hanno potuto accedere ai nostri servizi di prevenzione senza ostacoli né prenotazioni – sottolinea il direttore sanitario dell’ASP di Palermo, Antonino Levita – il modello degli Open Day itineranti si conferma uno strumento efficace per intercettare bisogni, abbattere le barriere logistiche e costruire un rapporto diretto con la comunità. La prevenzione resta la nostra prima cura, e continueremo a investire in iniziative che avvicinano realmente i servizi alle persone”.

La tappa di Casteldaccia chiude il calendario 2025 degli Open Day, in attesa del nuovo programma che prenderà il via nel 2026.