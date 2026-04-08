Asp Messina, nuova risonanza magnetica al Poliambulatorio Nord

L'apparecchiatura è tra le più avanzate della categoria

MESSINA – È stata inaugurata la nuova risonanza magnetica ad alto campo installata nel poliambulatorio Messina Nord dell’Asp di Messina.

La nuova risonanza magnetica

Si tratta di un’apparecchiatura di ultima generazione, considerata tra i più avanzati nella categoria da 1,5 Tesla. Dotata di intelligenza artificiale, consente di ridurre i tempi di esecuzione degli esami, migliorando al contempo l’efficienza del servizio e il comfort per i pazienti. Il tunnel, più ampio e più corto rispetto agli standard tradizionali, rappresenta un importante vantaggio soprattutto per chi soffre di claustrofobia. È inoltre equipaggiata con bobine ultra specialistiche, tra cui quelle per esami total body, offrendo, così, prestazioni diagnostiche di alto livello anche in ambito oncologico.

“L’obiettivo è garantire risposte più rapide ai cittadini di Messina e della provincia”, ha sottolineato il responsabile del servizio di Radiologia territoriale, Francesco Nicolosi.

“Passo importante nella qualità dei servizi”

La direzione strategica dell’Asp, ha sottolineato che “l’inaugurazione di questa nuova apparecchiatura rappresenta un importante passo avanti nella qualità dei servizi diagnostici offerti ai nostri pazienti”.

“Questo investimento – hanno aggiunto i direttori generale Giuseppe Cuccì, amministrativo Giancarlo Niutta e sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi – testimonia il nostro impegno costante nel dotarci delle tecnologie più innovative, migliorando l’efficienza operativa e la tempestività delle diagnosi. La risonanza magnetica ad alto campo con intelligenza artificiale costituisce un elemento strategico della nostra politica di modernizzazione e rappresenta un valore aggiunto per l’intero territorio del Messinese”.