Asp Palermo, attivati due centri dedicati alla vaccinazione

Saranno in funzione dal lunedì al sabato e non sarà necessario prenotare

PALERMO – L’Asp di Palermo attiva 2 centri dedicati esclusivamente alla vaccinazione anticovid e antinfluenzale.

Saranno in funzione da domani mattina, lunedì 18 dicembre, ogni giorno, da lunedì al sabato. Si trovano a Palermo, nei locali dell’ambulatorio di vaccinazioni per i viaggi internazionali di via Carmelo Onorato n. 6 e nel “centro” Arenella del Presidio Enrico Albanese di via Papa Sergio I.

“Accesso senza prenotazione“

“L’accesso alle 2 strutture è libero e senza alcuna necessità di prenotazione – ha spiegato il Commissario straordinario dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni –, basterà presentarsi muniti di documento di riconoscimento e tessera sanitaria per ricevere sia il vaccino anticovid che quello antinfluenzale. Il processo di vaccinazione, importante per tutti quanti, rappresenta per l’Asp un impegno per garantire sicurezza nei nostri ambienti di vita e di lavoro”.

I 2 nuovi centri di vaccinazione di via Onorato e dell’Enrico Albanese saranno aperti al pubblico dalle ore 10 alle ore 16 dal lunedì al venerdì ed il sabato dalle ore 9 alle ore 16. Si aggiungono a quelli già in funzione per tutte le tipologie di vaccinazione (ed ai quali si accede con prenotazione attraverso il portale dedicato https://vaccinazioni.asppalermo.org/).

Si ricorda che l’Asp di Palermo assicura la somministrazione domiciliare del vaccino anticovid agli utenti che per particolari motivi di salute non possono recarsi nelle strutture dedicate. Per prenotare il servizio bisogna telefonare ai numeri 091 7034775/6 (attivi lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8 alle 14; martedì e giovedì dalle 8 alle 19) oppure inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica vaccini.domiciliari@asppalermo.org.