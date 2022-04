Asp Palermo, rinnovato il parco macchine: acquistate 67 auto elettriche

Contemporaneamente è stata avviata la dismissione di 30 autoveicoli particolarmente usurati e con percorrenza chilometrica elevata

PALERMO – Sono 67 le autovetture elettriche di cui si è dotata l’Asp di Palermo destinando le prime 2 al Poliambulatorio di Lampedusa. Sono macchine di ultima generazione con un’autonomia di 350 km.

Ricaricabili in pochissimo tempo consentono di soddisfare pienamente le esigenze dell’Azienda sanitaria del capoluogo che sta provvedendo a far installare le colonnine in tutti i maggiori Presidi.

A Lampedusa le 2 autovetture elettriche sono, già, a disposizione della struttura da questa mattina. A breve se ne aggiungeranno altre 2 in sostituzione di quelle in dotazione a benzina. Oltre alle autovetture totalmente elettriche, il parco auto dell’Asp si dota di 123 macchine ibride. Contemporaneamente è stata avviata la dismissione di 30 autoveicoli particolarmente usurati e con percorrenza chilometrica elevata.