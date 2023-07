Aspra, nessun accordo con Moscardelli: era un annuncio ironico

Il club gialloverde chiarisce la vicenda

Tutto risolto. L’Aspra sembrava aver messo a segno un colpo di mercato importantissimo dopo il suo approdo nel campionato di Eccellenza. L’annuncio del club palermitano riguardava l’accordo raggiunto con l’ex calciatore Davide Moscardelli. Poco dopo, però, ci fu un dietrofront della società palermitana, che aveva rimosso il post dai propri canali social (qui maggiori dettagli).

Alcuni giorni dopo, l’Aspra ha chiarito la vicenda. L’arrivo di Moscardelli all’Aspra era solo un post ironico diramato sui propri canali social ufficiali. “A.S.D Aspra comunica di non aver mai preso accordi con Moscardelli per vestire la maglia gialloverde. Il post pubblicato avevo uno scopo goliardico, come successo dodici mesi addietro con Aristoteles – si legge online -. Il Club ci tiene a scusarsi con tutti coloro che si sono sentiti offesi da questa iniziativa ironica”.