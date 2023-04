Aspra, emanato avviso pubblico per la gestione di un parcheggio

L'avviso è pubblicato sul sito del comune

BAGHERIA (PA) – L’amministrazione comunale di Bagheria ha emanato un avviso pubblico per ricercare interessati alla gestione di un’area di posteggio stagionale.

“Nel periodo estivo, nella frazione marinara di Aspra, sono numerosi gli autoveicoli che causano ingorghi al traffico anche a causa dei pochi posteggi presenti nel borgo marinaro, deterrente tra l’altro per lo sviluppo del turismo locale che invece va promosso ed incentivato anche attraverso il miglioramento di servizi e delle infrastrutture – dice l’assessore Andrea Sciortino – Per questo motivo abbiamo emanato un atto di indirizzo, a firma dell’assessorato alla gestione del Borgo marinaro di Aspra e del Sindaco Filippo Tripoli con cui è stata individuata un’area da destinare a parcheggio temporaneo“.

L’area si trova nelle vicinanze della statua di Padre Pio ad Aspra da affidare in gestione agli operatori economici. Gli operatori che intendano gestire tale area potranno presentare domanda entro 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio on line, che è avvenuta il giorno 5 aprile scorso, inviando la proposta all’indirizzo mail serviziarete@comunebagheria.telecompost.it.

Nell’avviso pubblico, scaricabile dall’albo pretorio on line, sono indicate tutte le condizioni di partecipazione e la documentazione da presentare.