Assalto in villa, banditi portano via lingotti d’oro

I banditi hanno messo a segno un colpo da 500 mila euro

La vincita milionaria grazie ad un Gratta e Vinci ha cambiato la vita di un residente a Torre Pellice che non ha provato a mantenere segreta questa vincita, ha cambiato totalmente stile di vita attirando su di se l’attenzione di tre malviventi.

I tre malviventi, la scorsa notte, lo hanno atteso nel giardino di casa. Pistola in pugno, lo hanno sequestrato insieme alla sua compagna. Tutti e due trentenni. Per un’ora i banditi hanno rovistato in casa, a caccia del tesoro. Non si può dire che sia andata male: hanno trovato otto chili d’oro, in parte in lingotti e in parte in preziosi, più denaro contante. Come bottino, meglio del caveau di una banca, vista la facilità del colpo: 500 mila euro.

I carabinieri di Pinerolo adesso indagano sugli autori del colpo messo a segno intorno all’una di notte. I rapinatori, dopo aver fatto razzie nelle stanze, hanno rinchiuso la coppia in uno sgabuzzino. Appena i due sono riusciti a liberarsi, hanno dato l’allarme chiamando il 112. In pochi minuti sono scattati posti di blocco.

Gli investigatori hanno interrogato a lungo la coppia e raccolto indizi all’interno della villa. “Non erano italiani. Direi che dal loro accento fossero romeni” ha detto l’uomo ai carabinieri. Di certo i tre indossavano passamontagna e guanti per non lasciare impronte. Segno che potrebbero essere soggetti già schedati, veterani del settore. Uno di loro era armato, ha mostrato una pistola. “Siamo stati a cena fuori: i banditi ci hanno sorpresi nel giardino al nostro ritorno. Ci hanno minacciati, ma non hanno alzato le mani. Prima di fuggire ci hanno rinchiusi in un locale di servizio”. Il racconto è ora al vaglio dei carabinieri.

La vincita milionaria risale a poco più di un anno fa. Cinque milioni con un Gratta e Vinci. Fortunatissimo, ma poco accorto nel tenere un basso profilo. La Dea Bendata è dispettosa e gioca brutti scherzi. Lo scorso Natale l’uomo ha già subito un furto in casa. Così ha denunciato ai carabinieri. Il colpo è avvenuto in un’altra abitazione, a Nichelino. Anche in quell’occasione gli sono stati rubati dei lingotti d’oro e oggetti preziosi.