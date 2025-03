Assalto a una tabaccheria: a Montelepre sfondano l’ingresso con un’auto

In azione una banda di cinque persone

PALERMO – Ennesimo furto con spaccata, stavolta in provincia di Palermo. Un vero e proprio assalto quello ai danni di una tabaccheria in via Castrenze di Bella a Montelepre. Una banda formata da cinque persone con il volto coperto ha svaligiato l’attività commerciale dopo avere sfondato la vetrata.

Un’auto usata come ariete

È successo nella notte, quando i malviventi sono entrati in azione utilizzando un’auto come ariete, lanciata quindi a forte velocità contro l’ingresso. Hanno fatto irruzione nel locale, l’hanno passato al setaccio e si sono impossessati di varie stecche di sigarette, gratta e vinci e altra merce.

Il bottino

Poi si sono diretti verso il registratore di cassa e hanno portato via anche i soldi in contanti. Si sono quindi dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili del colpo, al vaglio ci sono le immagini delle telecamere. Il bottino è ancora da quantificare.

Lunga lista di episodi in città

Si allunga così la lista dei furti con spaccata, un elenco con decine di casi registrati sia in città che in provincia, che conferma una tecnica ormai consolidata. L’ultimo episodio a Palermo risale soltanto a ieri 13 marzo: nel mirino è finito il caffè letterario Kalós, in via Wagner.

I titolari hanno trovato la vetrata in frantumi. Nonostante l’amarezza per quanto accaduto, i gestori hanno ironizzato con un post sui social: “A certe persone il nostro locale piace così tanto che vogliono entrarci quando non ci siamo. Voi avete la possibilità di venirci a trovare quando siamo aperti e aiutarci a riparare i danni”.