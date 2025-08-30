L’assassinio di Alessandro, Trantino: “Catania non sarà campo di battaglia”

I carabinieri hanno fermato il presunto omicida in una fontana di San Cristoforo. Chi era la vittima

CATANIA – I carabinieri lo hanno individuato mentre stava utilizzando l’acqua di una fontana a San Cristoforo per ripulirsi dalle macchie di sangue. Due militari della Compagnia di Piazza Dante hanno fermato così un extracomunitario etiope di 37 anni accusato di essere l’assassino del 40enne posteggiatore abusivo. La vittima, Alessandro Indurre padre di una bimba, è stata uccisa con tre fendenti all’addome all’interno di un supermercato di Corso Sicilia a Catania.

L’intervento dei carabinieri

Il fermo è scattato immediato. Il presunto carnefice, anch’egli posteggiatore abusivo, è stato sottoposto a controllo. I carabinieri hanno constatato “che presentava ancora le mani intrise di sangue e che aveva appena cambiato i pantaloni, avendo quelli precedenti anch’essi sporchi della medesima sostanza ematica”.

Contestualmente, la pattuglia aveva appena ricevuto le descrizioni del 37enne che era fuggito via dalla zona del parcheggio. Condotto in caserma è in arresto con l’accusa di omicidio aggravato.

Trantino: “Sarà respinta l’azione dei clan”

Proprio in questi frangenti, va segnalato l’intervento del primo cittadino Enrico Trantino. ”Il nuovo gravissimo fatto di sangue che ha tolto la vita a un nostro concittadino non deve alimentare rabbia o sconforto. In questo momento serve lucidità, determinazione e collaborazione per sostenere l’azione delle istituzioni impegnate a fronteggiare la violenza criminale che tenta di colpire Catania.

Già mercoledì scorso, il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto ha varato un piano straordinario di controllo del territorio per fermare le sparatorie notturne tra bande. L’omicidio di Corso Sicilia ripropone in modo drammatico il problema dei parcheggiatori abusivi e conferma la complessità, nonostante il grande impegno delle Forze dell’Ordine, di eliminare questo focolaio di violenza e prevaricazione.

Un altro Comitato è in calendario per il prossimo venerdì, mentre proseguono le operazioni ad alto impatto che, sono certo, presto determineranno risultati importanti.

Sono in contatto con il Viminale, nelle persone dei sottosegretari Nicola Molteni e Wanda Ferro, che hanno garantito interventi concreti – quali aumento di uomini e mezzi per le Forze dell’Ordine – per sostenere l’azione di sicurezza della città. Con la Presidente Chiara Colosimo, abbiamo condiviso l’opportunità di una missione della Commissione Antimafia per la prossima settimana, affinché si studino ulteriori soluzioni di contrasto al crimine e si sostengano le proposte normative che ho già rivolto al Governo, per assicurare reazioni più efficaci sul tema, per esempio, dei parcheggiatori abusivi.

Ai cittadini assicuro che, con il coordinamento della Procura e l’azione congiunta di Prefetto e Questore, con i quali sono in costante contatto, sarà respinto ogni tentativo dei clan di trasformare la città in un campo di battaglia per i loro interessi criminali. Esprimo infine la mia gratitudine, ancora una volta, a tutte le donne e gli uomini impegnati quotidianamente per garantire la sicurezza di Catania”.

Lombardo: “A repentaglio la serenità della cittadinanza“

“I recenti episodi di violenza mettono in evidenza una grave emergenza sicurezza in città. Tuttavia, additare responsabilità dirette o indirette a chi ha dato prova di un’azione amministrativa improntata autenticamente alla legalità, rappresenta un tentativo maldestro di speculazione e strumentalizzazione che non può nemmeno essere preso in seria considerazione.

Le istituzioni locali continuino in questo percorso di risanamento della città senza tentennamenti così come ha già fatto fino ad oggi. Il tema della sicurezza in città è divenuto così urgente da richiedere unità di tutte le forze politiche cittadine, un’azione condivisa e corale a sostegno di qualsiasi iniziativa utile a stemperare questo odioso clima che mette a repentaglio la serenità della cittadinanza catanese”.

Lo dichiara il deputato regionale di Grande Sicilia on. Giuseppe Lombardo.

Pellegrino: “Catania è fuori controllo”

“L’accoltellamento di oggi in corso Sicilia è l’ennesima prova che Catania è fuori controllo. Quante altre sparatorie dobbiamo aspettare prima che si intervenga in maniera decisa?”. Lo afferma, in una nota, il vicepresidente vicario del Consiglio Comunale, Riccardo Pellegrino (Fi), sull’omicidio di un parcheggio nel centrale corso Sicilia del capoluogo etneo.

“Invito il presidente del Consiglio Seby Anastasi e tutti i colleghi consiglieri comunali – si legge ancora nella nota – a sospendere le attività istituzionali come forma di protesta, finché non avremo un incontro ufficiale con il Governo nazionale. Non possiamo più rimanere in silenzio davanti a questa escalation di violenza”.

