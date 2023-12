Assegno di inclusione, da domani al via le domande – ecco chi può richiederlo

Sostituirà il reddito di cittadinanza e avrà dei parametri più stringenti

In molti dovranno dire addio al reddito di cittadinanza, che sarà sostituito dall’assegno di inclusione (Adi), ma non sarà per tutti. A partire da domani, 18 dicembre, si potranno presentare le domande.

Chi può richiederlo

L’assegno è una nuova misura messa a punto dal governo ed è rivolta ai nuclei familiari che includono almeno un componente: con disabilità; minorenne; con almeno 60 anni di età; in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

Il nuovo assegno è condizionato – deve rispettare alcuni precisi requisiti, ad esempio sotto il profilo di cittadinanza, soggiorno e residenza o della condizione economica -, ed è subordinato all’adesione ad un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. C’è un limite di reddito: il sussidio è riconosciuto ai nuclei familiari con un Isee non superiore a 9.360 euro (valore che cresce nel caso di nuclei familiari con minorenni), ma a differenza del reddito di cittadinanza non sono previsti solo requisiti patrimoniali e di reddito. Le persone “occupabili”, con un’età compresa tra 18 e 59 anni, sono ora escluse dal beneficio, anche se hanno una situazione finanziaria precaria.

Come presentare la domanda

Le domande potranno essere presentate sul sito dell’Inps e attraverso i patronati, poi da gennaio anche attraverso i Caf. Il ministero del lavoro e delle politiche sociali, dopo il decreto attuativo registrato dalla Corte dei conti, ha deciso di dare l’avvio alle richieste in anticipo. Ciò, ha spiegato il ministero, consentirà il pagamento dell’assegno già dalla fine di gennaio. Non ci sarà, quindi, alcun click day. La platea conta oltre 737mila nuclei familiari.