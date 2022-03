Assemblea provinciale della Sanità, Cgil: “Serve piano per stabilizzazioni”

L'incontro è avvenuto questa mattina all'ospedale Garibaldi Centro.

CATANIA – Il rinnovo del contratto della Sanità e le prossime elezioni delle Rsu sono stati i temi dell’assemblea provinciale della Sanità organizzata dalla Funzione pubblica Cgil, e tenutasi stamattina nell’aula Dusmet dell’ospedale “Garibaldi centro”. I futuri rappresentanti dei lavoratori hanno chiesto ancora una volta un “Piano straordinario di assunzioni e di stabilizzazioni”. È stato in particolare sottolineato il bisogno di una medicina e di un’assistenza territoriale nonché la necessità di riscrivere le regole di accreditamento delle strutture private.

Per la Fp Cgil è infatti importante “porre fine alla concorrenza sleale fra pubblico e privato e attuare un piano di assunzioni e stabilizzazioni anche per dare senso e concreta attuazione alla progettualità del PNRR”. Tra i candidati RSU è emersa la richiesta di aiuto anche nell’ ambito della sanità penitenziaria governata sì dalla sanità pubblica, ma decisamente abbandonata a se stessa in questi difficili anni di pandemia. Le carceri, difficili “luoghi chiusi”, non sembrano godere della stessa attenzione riservata agli ospedali lasciando gli operatori in balìa di facili aggressioni.

La pandemia ha fatto esplodere tutte le contraddizioni già presenti nel sistema sanitario; in primo luogo, il riferimento è stato rivolto alla grave carenza di personale causata dai tagli avvenuti negli anni precedenti quantificabili in 37 miliardi di euro. “Siamo passati dal canto sui balconi per ringraziare il lavoro eroico dei lavoratori della sanità al fatto che assistiamo ad ogni forma di aggressione”.

Tutte le richieste sono state riunite in un’unica piattaforma redatta dalla Cgil. Il documento sarà un riferimento per i candidati alle rappresentanze sindacali; donne e uomini che desiderano impegnarsi per il cambiamento e il miglioramento delle condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici. Ai lavori erano presenti i candidati RSU di tutte le aziende sanitarie, il segretario nazionale Fp Cgil Michele Vannini, il segretario generale della Fp Sicilia, Gaetano Agliozzo, Concetta Basile segreteria regionale FP, Gaetano Del Popolo, segretario generale Fp Cgil catanese, Concetta La Rosa segretaria confederale della Cgil di Catania.