Assenza (FdI): “Finanziaria, equilibrio e sostegno alle famiglie”

Le misure secondo il capogruppo dei meloniani.

PALERMO– “La finanziaria regionale coniuga l’equilibrio dei conti con un notevole sostegno sia al mondo del lavoro che alle famiglie”. Lo afferma Giorgio Assenza, capogruppo di Fratelli d’Italia all’Ars, sottolineando “il lavoro proficuo della Commissione bilancio, in particolare dei nostri tre rappresentanti tra i quali il presidente Dario Daidone. Adesso spetterà all’Assemblea porre in essere tutte le attività per l’approvazione finale. Il gruppo parlamentare di FdI sarà in prima fila per garantire che il percorso di confronto e condivisione avviato in questa nuova legislatura possa essere propulsore per nuovi e importanti interventi legislativi di settore”. Inoltre, Assenza sottolinea che “si è puntato, ad esempio, ad implementare le risorse da destinare agli enti locali, con oltre 320 milioni in aumento rispetto al 2022. Sono significativi pure i 200 milioni per le progettazioni necessarie all’utilizzazione dei fondi del Pnrr, i 300 per nuove assunzioni e i 22 destinati agli adeguamenti contrattuali per i forestali. Sempre nella legge di stabilità sono previste importanti misure volute dai deputati di Fratelli d’Italia destinate al sociale, alla sanità, al tessuto economico-imprenditoriale, ai trasporti ferroviari ed ai collegamenti con le isole minori. Tra gli altri figurano pure interventi sul precariato, l’estensione oraria per il personale Asu, misure relative ai mutui per le giovani coppie, 20 milioni per i Siti Unesco, 31 per l’Arpa e 5,8 per le borse di studio in varie specializzazioni di medicina” (ansa).