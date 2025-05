Assistenza ai disabili gravissimi, dalla Regione 18 milioni

L'annuncio dell'assessore alle Politiche sociali Nuccia Albano

PALERMO – Oltre 18 milioni di euro sono stati impegnati dall’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali in favore di persone con disabilità gravissima per il pagamento del beneficio economico del mese di aprile 2025.

“Stiamo procedendo, come ogni mese – dichiara l’assessore regionale alle Politiche sociali, Nuccia Albano -, con il pagamento del sostegno economico destinato alle persone con necessità di sostegno molto elevato. Questa misura rappresenta un impegno concreto del governo nel garantire assistenza e supporto alle persone più vulnerabili, assicurando risorse necessarie per migliorare la loro qualità di vita e un aiuto concreto alle famiglie che si trovano in situazioni di particolare bisogno. Continueremo a lavorare affinché nessuno si trovi in condizioni di difficoltà senza il supporto adeguato”.

L’assessorato ha impegnato la somma di 18.591.000 euro a valere sul “Fondo per la disabilità e per la non autosufficienza”. Le risorse saranno destinate a tutte le Asp dell’Isola sulla base della comunicazione del numero delle persone colpite da disabilità gravissima. I soggetti censiti al mese di aprile 2025 risultano oltre 15.486.