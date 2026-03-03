Assistenza sociosanitaria, con la nuova legislazione a rischio il futuro

La sanità accreditata siciliana si mobilita a difesa del proprio ruolo alla vigilia dell’entrata in vigore della nuova legge nazionale di settore

PALERMO – La sanità accreditata siciliana si mobilita a difesa del proprio ruolo alla vigilia dell’entrata in vigore della nuova legge nazionale di settore, che rischia di creare grossi contraccolpi alle micro piccole e medie imprese che hanno finora garantito l’assistenza territoriale e la medicina di prossimità.

Se ne parlerà domani, mercoledì 4 marzo alle 11, presso la sala Terrasi della Camera di Commercio di Palermo nel corso di un “talk” dal titolo “Programmazione sociosanitaria e nuova legislazione sanitaria: quale futuro per le piccole e medie imprese?”.

Saranno presente Vincenzo Paglia, presidente della commissione per l’attuazione della riforma sociosanitaria in favore delle persone anziane; Luca Pallavicini, presidente nazionale Conf Salute Confcommercio; Francesco Ruggeri, presidente comparto regionale sociosanitario Confindustria Sicilia; Luigi Marano, coordinatore regionale dipartimento Salute Sanità e Cura di Confcommercio Sicilia; Domenico Arena, presidente Aris Sicilia; Pietro Scozzari, presidente nazionale federazione Sanità di Asso; Salvatore Calvaruso, presidente regionale Cimest.

I saluti istituzionali sono affidati a Luigi Rizzolo, vice presidente Confindustria Sicilia e presidente di Sicindustria e a Giovanni Manenti, presidente di Confcommercio Sicilia.

Al talk sono invitati i giornalisti di tutte le testate che potranno formulare domande.