Assonautica Palermo, Ciulla confermato presidente

“Ci aspetta un quinquennio di grande impegno con l'obiettivo di far crescere sempre di più il settore“

PALERMO – Rinnovati gli organi di Assonautica Palermo per il quinquennio 2022-2027.

Alla presidenza è stato riconfermato l’avvocato Andrea Ciulla. Faranno parte del direttivo: Cristiano Lombardo e Antonio Levantino; revisore unico sarà Dario Pettinato.

“Ringrazio per la rinnovata fiducia – afferma Ciulla – il presidente di Unioncamere Sicilia, Pino Pace, e il presidente della Camera di Commercio di Palermo-Enna, Alessandro Albanese, quali principali promotori del sistema Assonautica“.

“Desidero estendere il mio grazie a tutti i soci per aver creduto nel progetto di rinnovamento di Assonautica Palermo – ha concluso Ciulla – . Ci aspetta un quinquennio di grande impegno con l’obiettivo di far crescere sempre di più il settore dell’economia del mare in Sicilia”.