Assunti i lavoratori proveniente dalla Ecotecna, plauso della Fisascat

La Solfin Spa, che si è aggiudicata il lotto unico del complesso aziendale Le Madonie Golf Resort

1' DI LETTURA

La Solfin Spa, che si è aggiudicata il lotto unico del complesso aziendale Le Madonie Golf Resort, ha assunto i lavoratori provenienti dalla Ecotecna.

Grande soddisfazione da parte dalla Fisascat Cisl Palermo Trapani per la definizione positiva di una lunga vertenza che ha avuto inizio nel 2012 con il fallimento della società che gestiva il complesso alberghiero con annesso campo da golf nel territorio di Collesano.

“I lavoratori sono stati salvaguardati anche grazie all’accordo sindacale firmato dalla Fisascat con la Solfin Spa nel quale si prevedeva espressamente il mantenimento dei livelli occupazionali alle stesse condizioni retributive applicate anche dal Curatore Fallimentare – dichiarano Stefano Spitalieri e Mimma Calabrò per la Fisascat Cisl Palermo Trapani – In tutti questi anni, abbiamo seguito l’evoluzione di questa articolata vicenda, restando sempre a fianco dei lavoratori che, seppur fra mille difficoltà non hanno mai abbandonato il proprio lavoro nella speranza di una rinascita”.

“Un ringraziamento va anche alla sezione fallimentare del tribunale di Palermo per l’impegno profuso attraverso il curatore fallimentare, avvocato Massimo Pensabene, affinché non si disperdessero gli investimenti pubblici e le professionalità impiegate – continuano i sindacalisti – Siamo fortemente convinti che il rilancio della struttura possa essere volano di sviluppo per l’economia del territorio madonita e palermitano, anche attraverso un turismo di eccellenza legato al mondo del golf e non solo”.