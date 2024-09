Ast, Alessandro Virgara è il nuovo presidente dell’Azienda trasporti

La sfida del nuovo piano di risanamento

PALERMO – Sarà Alessandro Virgara il nuovo presidente dell’Ast, l’Azienda siciliana trasporti. La nomina è stata formalizzata nella mattina di martedì 10 settembre durante l’assemblea con la Regione, che di Ast è il socio unico.

Il nuovo presidente di Ast dovrà attestare un piano di risanamento per l’azienda di trasporti, che attende nuovi finanziamenti a titolo di ricapitalizzazione e il rinnovo del parco mezzi. I nuovi fondi potranno arrivare solo dopo l’approvazione del piano di risanamento. Virgara resterà in carica fino all’effettiva trasformazione in house dell’azienda, che dovrebbe concludersi in 4-5 mesi.

Alessandro Virgara è un commercialista, con esperienze da amministratore di beni sequestrati. Tra i suoi incarichi quello di coauditore ANBSC, l’Agenzia nazionale beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

“Il mio governo – dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – è impegnato nel rilancio di Ast e per questo ha fortemente voluto la norma, votata dall’Assemblea regionale siciliana, che ha stabilito la trasformazione in società in house e la ricapitalizzazione, subordinata alla presentazione di un piano di risanamento aziendale”.

“Attraverso la nomina di un professionista di acclarata competenza qual è Alessandro Virgara – aggiunge l’assessore dell’Economia, Alessandro Dagnino – poniamo le basi per la costruzione di un percorso che punti all’efficienza, alla qualità dei servizi e alla salvaguardia dei lavoratori”.