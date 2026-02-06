Ast, Lombardo: no all’avviso per le nuove assunzioni, prima gli interinali

La richiesta del deputato di Sud chiama nord

PALERMO – Il deputato di Sud chiama nord Giuseppe Lombardo interviene sulla gestione dell’Ast e lo fa chiedendo la revoca del bando di selezione per l’assunzione di 73 operatori di esercizio e la contestuale assunzione e stabilizzazione degli interinali. Lombardo chiesto un’integrazione all’ordine del giorno della commissione Territorio e ambiente dell’Ars, in programma il 10 febbraio, per discutere del Piano di risanamento dell’Ast.

“Alla data di approvazione del Piano di Risanamento – spiega Lombardo – l’azienda aveva in carico mediamente 135 risorse interinali fra personale operatore di esercizio ed addetti alla manutenzione e servizi ausiliari, di cui circa 100 da assumere in assorbimento alle fuoriuscite per pensionamenti e 69 unità previste come nuove assunzioni entro il 31 dicembre 2029”.

Lombardo sottolinea che “sono previsti anche 12 pensionamenti fra il personale addetto all’amministrazione e servizi, anch’essi da assumere in sostituzione unitamente ad altre 21 unità previste come nuove assunzioni entro il 31 dicembre 2029”.

Da qui la richiesta di revocare il bando di selezione per l’assunzione di 73 operatori di esercizio perché “tale procedura concorsuale non risulta contemplata né prevista all’interno del piano di risanamento dell’Azienda approvato dalla Regione” e ribadisce la necessità di “procedere alla verifica della stabilizzazione del personale interinale”.

Il deputato Scn chiede inoltre che siano presenti in commissione il presidente del Consiglio di amministrazione di Ast, Luigi Genovese, il presidente della Regione Reato Schifani, nella sua qualità di socio unico di Ast, l’assessore alle Infrastrutture e mobilità, Alessandro Aricò, e il dirigente Generale del dipartimento regionale delle Infrastrutture Salvatore Lizzio.