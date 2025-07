Ast società in house della Regione, Figuccia: merito del governo

Il deputato della Lega: complimenti al presidente Virgara

PALERMO – “L’Ast da oggi diventa società in house. Un risultato importante, considerato che è una delle più antiche partecipate della Regione e con un alto numero di dipendenti. I complimenti vanno al governo regionale e al presidente dell’Ast, Alessandro Virgara, per avere saputo affrontare una fase difficile”. Così Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all’Ars, sull’Azienda siciliana trasporti da oggi società in house della Regione.

“So che c’è la volontà di garantire i livelli occupazionali e il personale interinale, che purtroppo ha avuto rinnovi contrattuali a singhiozzo, l’ultimo dei quali fino al 21 luglio – sottolinea Figuccia – dopodichè, i lavoratori precari avranno un ulteriore rinnovo per almeno un trimestre, durante il quale l’azienda, valutando le esperienze pregresse di questo personale all’interno dell’azienda, potrà avviare le procedure concorsuali per l’assunzione definitiva”.