Asu, Dipasquale attacca: “Governo inadeguato, lavoratori in angoscia”

Il deputato del Pd: "Esecutivo e maggioranza hanno creato il caos"

PALERMO – Monta la polemica sulla vicenda Asu. Il caso è quello scoppiato nel corso di una seduta dell’Ars dedicata alla Finanziaria ed è nato da una circolare della Regione che stoppava l’attività dei precari al 31 dicembre. Il governo ha utilizzato la via d’uscita attraverso un cavillo che stabilisce l’entrata in vigore delle norme della Finanziaria all’1 gennaio. In questo modo, anche se la manovra non sarà ancora approvata, i Comuni hanno ottenuto l’ok all’utilizzo degli Asu. Dalle opposizioni, però, si critica l’intera gestione della vicenda. “Il governo regionale ha mostrato tutta la sua inadeguatezza e il suo pressapochismo – dice il deputato del Pd Nello Dipasquale -. Bisognava prevedere, nei tempi corretti, una norma che garantisse la continuità lavorativa a partire dall’1 gennaio, in attesa della stabilizzazione, e invece per 24 ore è stato il caos per via di una circolare emanata dagli uffici di un assessorato, quello al Lavoro, che evidentemente non dialoga con quello all’Economia”.

Dipasquale: “Pressapochismo da parte del governo”

“Governo ed esponenti della maggioranza ora esultano a colpi di comunicati stampa per sbandierare meriti inesistenti – continua Dipasquale -. Sono stati loro, con il loro pressapochismo, a creare un problema che ha gettato nell’angoscia 3.700 famiglie e adesso hanno anche il coraggio di sbandierare la loro soddisfazione cercando di incassare un dividendo elettorale per le Europee”. Secondo Dipasquale “la vicenda Asu è sintomatica del modo di agire del governo Schifani: un Esecutivo – ancora il deputato Pd – dove gli assessorati non comunicano tra loro e a farne le spese sono i lavoratori”.