Atene, scontri tra neonazisti e polizia: arrestate 39 persone

Guerriglia alla stazione della metro Monastiraki

ATENE – La stazione della metro Monastiraki, nel centro di Atene, è stata teatro nella serata di ieri di un attacco organizzato da un gruppo di circa 30-40 neofascisti. Militanti di estrema destra, vestiti di nero e con il volto coperto, hanno fatto irruzione in una carrozza di un treno della metro, causando danni e ferendo una donna. Dopo l’aggressione, i neofascisti si sono diretti nei vicoli circostanti innescando scontri con la polizia e militanti antifascisti. Arrestate 39 persone.

L’occasione è stata un raduno di estrema destra, nel sobborgo di Neo Iraklio, per commemorare la morte di due militanti di Alba Dorata avvenuta il primo novembre del 2013, al quale si è contrapposto un presidio antifascista. L’altro ieri sera all’aeroporto della capitale greca erano stati arrestati 21 militanti italiani di Casa Pound arrivati in terra ellenica per partecipare al raduno di estrema destra.