Attacco hacker ai distributori di sigarette, danni a Termini Imerese

È apparso un messaggio pro Alfredo Cospito e i pacchetti risultavano acquistabili a 10 centesimi

1' DI LETTURA

Un attacco hacker sui distributori di sigarette in corso in tutta Italia ha colpito anche l’Italia intera e naturalmente anche la Sicilia. È successo in alcuni tabacchi a Termini Imerese, in provincia di Palermo.

Gli hacker potrebbero appartenere a gruppi anarchici visto il messaggio ‘Fuori Alfredo dal 41 bis’. I gestori sono stati costretti a disattivare i distributori automatici, il fatto è accaduto attorno alle ore 21 di ieri. Sui social si legge l’appello di uno dei gestori colpiti proprio nella città, che invita i clienti che hanno approfittato dell’attacco a restituire i prodotti.

“Spettabile clientela a causa di un attacco hacker sui nostri sistemi – dice uno dei commercianti – vi informo che a causa del grosso danno economico che stiamo subendo i nostri distributori saranno spenti. Informo che tutti coloro che hanno acquistato prodotti e sigarette a 10 centesimi sono pregati di riportate i prodotti in tabaccheria. Informo che i maggiorenni e i minorenni ripresi dalle telecamere verranno denunciati alle forze dell’ordine”.