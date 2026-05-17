Si tratterebbe di uno degli attacchi ucraini più imponente degli ultimi quattro anni di guerra

Nella notte tra sabato 16 e domenica 17 maggio, Mosca e l’area circostante sono state colpite da quello che il ministero della Difesa russo definisce uno degli attacchi ucraini più massicci degli ultimi quattro anni di guerra. Centinaia di droni hanno preso di mira la capitale e diverse zone dell’hinterland provocando morti e feriti. Il bilancio provvisorio parla di almeno tre vittime e diverse decine di persone ferite.

Attacco su Mosca con droni, vittime e feriti

Tra le 22 e le 7 del mattino ora locale sarebbero stati utilizzati ben 556 droni. Tra le vittime figura una donna rimasta uccisa all’interno della propria abitazione dopo essere stata colpita durante l’attacco. Altri due uomini sarebbero invece morti nel crollo della loro casa provocato dalle esplosioni. Secondo le autorità, una persona risulterebbe ancora intrappolata sotto le macerie.

La situazione resta in evoluzione

Tra le persone rimaste coinvolte ci sarebbero almeno 12 operai presenti in un cantiere della capitale russa al momento dell’attacco. Altri feriti sono stati segnalati nelle aree periferiche e nell’hinterland di Mosca. Le immagini diffuse sui social e dai media russi mostrano esplosioni nel cielo, detriti sulle strade e altissime colonne di fumo nero. La situazione resta in continua evoluzione mentre proseguono le verifiche sui danni e sul numero effettivo delle persone coinvolte.

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