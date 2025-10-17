Attentato a Ranucci, Bianco: “Un gesto vile, massima solidarietà”

"Un fatto di una gravità inaudita"

CATANIA – “Il vile gesto di cui sono stati oggetto Sigfrido Ranucci e la figlia è un atto esecrabile, intollerabile, inaccettabile. Chiunque sia stato, quale che sia la matrice. Un atto di stampo mafioso, indipendentemente da chi lo ha messo in atto”. Così, in una nota, l’ex ministro dell’Interno e leader dei liberali Pd, Enzo Bianco.

“Un fatto di una gravità inaudita – aggiunge l’esponente Dem – che attacca uno dei nostri migliori giornalisti che onora continuamente la sua professione con inchieste serie, documentate e ineccepibili. La verità è sempre scomoda per tanti, purtroppo ancora troppi, in questo Paese. Massima solidarietà a Ranucci e alla sua famiglia con l’incitamento di non avere paura, di continuare nel proprio lavoro con la professionalità, la passione e il coraggio di sempre”.

“È il momento di stringersi attorno a lui – conclude – di non lasciarlo solo Al di là del fatto umano, gravissimo, c’è anche il fortissimo simbolo legato alla libertà di stampa, sempre più a rischio in questa Italia”.