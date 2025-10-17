Attentato a Ranucci, sit-in di solidarietà del Pd a Palermo

Appuntamento sotto la sede Rai

PALERMO – “L’attentato a Sigfrido Ranucci è un segnale rivolto a tutti e tutte. Se anche un giornalista di questo spessore può essere oggetto di attentati potenzialmente stragisti ogni giornalista, magari attivo in provincia e senza tutele, rischia facendo il suo lavoro. Per questo non ci si può limitare all’indignazione social e alla solidarietà da remoto”.

Lo dice Sergio Lima, responsabile organizzazione del Pd Sicilia. “Il Pd per questa ragione dà appuntamento – prosegue – questo pomeriggio, a partire dalle 16, sotto la sede Rai di Palermo per esprimere solidarietà e vicinanza a Ranucci e alla sua famiglia. E per ricordare, da una terra che ha pagato un tributo pesantissimo di sangue tra i giornalisti, che l’informazione libera è sinonimo di democrazia”.