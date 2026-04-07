Nessun ferito

BRUXELLES – Un aereo della Swiss International Air Lines ha effettuato un atterraggio di emergenza nella serata di lunedì 6 aprile, a causa di un problema tecnico, come confermato da un portavoce dell’aeroporto di Bruxelles all’agenzia di stampa Belga.

La rotta del volo

Il velivolo, un Airbus A320, era partito da Londra ed era diretto a Zurigo quando è stato rilevato un possibile odore di fumo in cabina. L’aereo della compagnia aerea svizzera è atterrato in sicurezza intorno alle 19:30 all’aeroporto di Bruxelles, dove è stato accolto dai servizi di emergenza.

Nessun ferito a bordo

I 168 passeggeri e i sei membri dell’equipaggio sono stati evacuati attraverso le uscite di sicurezza. Non si sono registrati feriti, ha dichiarato il portavoce svizzero all’agenzia di stampa Keystone-ATS. Secondo il portavoce, l’incidente è stato causato da un odore insolito proveniente dalla cambusa anteriore dell’aereo.

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