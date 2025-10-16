Atti persecutori nei confronti dello zio, arrestato un 41enne di Marianopoli

Decisivo l'intervento dei carabinieri

MARIANOPOLI (CALTANISSETTA) – Atti persecutori nei confronti dello zio paterno, ai domiciliari un 41enne di Marianopoli. I carabinieri hanno proceduto all’arresto in flagranza di un 41enne, ritenuto responsabile dei reati di atti persecutori e violenza privata nei confronti dello zio paterno.

L’intervento dei militari è scaturito da una richiesta di aiuto pervenuta telefonicamente alla centrale operativa da parte di un uomo in evidente stato di agitazione che segnalava che il nipote, in stato di ebbrezza alcolica, dopo avere forzato la porta dell’abitazione, dove in quel momento si trovavano soltanto la moglie e il figlio, si sarebbe introdotto all’interno per aggredirlo. Non trovandolo in casa, sarebbe iniziata una colluttazione con il cugino, figlio primogenito della vittima.

I militari hanno rintracciato l’aggressore sul luogo dell’aggressione e lo hanno condotto in caserma. Nel corso dei successivi accertamenti, i carabinieri hanno ricostruito la dinamica dei fatti, inquadrando l’episodio in un più ampio e persistente contesto di atti persecutori. Questa condotta, già oggetto di precedenti denunce da parte della vittima, si era manifestata in reiterate e gravi minacce e intimidazioni, anche tramite social. Il 41enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari.