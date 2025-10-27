Attività produttive, protocollo d’intesa con l’Ordine degli Ingegneri

Nasce la long list di tecnici esperti per snellire le pratiche dei bandi

PALERMO – È stato firmato oggi, nella sede della Direzione Generale dell’Assessorato alle Attività Produttive della Regione Siciliana, il protocollo d’intesa tra il Dipartimento delle Attività Produttive, in qualità di Centro di Responsabilità, e la Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia. L’accordo prevede la creazione di una “Long List” di Tecnici Esperti, con l’istituzione di un Tavolo Tecnico Permanente di Consultazione tra le due parti.

Il protocollo

Con la firma del protocollo, alla Consulta degli Ordini degli Ingegneri è stato affidato il compito di creare e gestire un elenco di tecnici qualificati, scelti per esperienza e titoli, che si occuperanno delle verifiche tecniche sui programmi di investimento e sui bandi gestiti dal Dipartimento delle Attività Produttive.

La Long List sarà messa a disposizione dei beneficiari di aiuti comunitari per la valutazione della pertinenza e della congruità delle spese, delle perizie e dei collaudi, in relazione ai programmi di investimento finanziati tramite il Programma Regionale FESR Sicilia 2021-2027, il Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027, nonché altri programmi regionali, nazionali e comunitari.

Le verifiche tecniche da parte degli esperti consentiranno all’Ufficio Competente di velocizzare le procedure di controllo e, al contempo, di ridurre i tempi di attesa per le imprese, che potranno così accedere in tempi più rapidi ai contributi necessari per realizzare i propri investimenti in Sicilia.

Il presidente dell’Ordine degli ingegneri

Vincenzo Di Dio, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Palermo, ha commentato: “Con questo protocollo, gli ingegneri siciliani si mettono a disposizione del mondo imprenditoriale siciliano, per snellire le procedure relative all’erogazione delle agevolazioni e per supportare la Pubblica Amministrazione nell’accelerare il processo di distribuzione dei fondi. Gli ingegneri siciliani si assumono un impegno importante per contribuire all’economia della nostra regione”.

Di Dio ha inoltre ringraziato l’assessore Edy Tamajo e il Direttore Generale Dario Cartabellotta per la fiducia riposta nella professione, e la consigliera Maria Grillo per il suo impegno nella firma del protocollo.

Questa iniziativa si inserisce nel quadro di un più ampio processo di modernizzazione e semplificazione delle procedure burocratiche regionali, con l’obiettivo di rendere più efficienti e tempestivi i processi di investimento e crescita per le imprese siciliane.