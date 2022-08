Incidente, morti due giovani: ipotesi omicidio stradale

Al volante c'era una terza persona, ricoverata in prognosi riservata

SIRACUSA – Il bilancio è drammatico. Due giovani vite spezzate. Giuseppe Armenio, 19 anni, e Gabriel Fazio, 22 anni, entrambi di Augusta, sono morti in un’incidente strdale.

La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale dopo l’incidente avvenuto nella notte, poco dopo le 2, lungo l’autostrada Siracusa-Catania, in prossimità dello svincolo di Augusta.

I due giovani si trovavano a bordo di un’auto Bmw, guidata da un trentenne ora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Muscatello di Augusta.

La polizia stradale ha eseguito i rilievi di quello che sembra essere un incidente autonomo. La Bmw, viaggiava in direzione Catania, quando per cause da accertare ha sbandato, si è ribaltata ed ha terminato la sua corsa oltre il guard-rail.

Inutili i tentativi dei soccorritori. Non ci sarà autopsia, ed i funerali si terranno lunedì alle 16:30 nella chiesa di Santa Lucia, ad Augusta.