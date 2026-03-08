Augusta, Pd e Controcorrente sostengono la candidatura di Pancari

Gerratana: "Candidatura altamente qualificata"

AUGUSTA (SIRACUSA) – Il Pd scioglie la riserva e aderisce alla coalizione progressista – con M5S e Avs – a sostegno del candidato sindaco di Augusta Salvo Pancari.

“Una candidatura altamente qualificata e appassionata alla guida di una coalizione progressista. Per noi è una scelta di responsabilità. Augusta merita una proposta politica all’altezza delle sue contraddizioni e delle sue potenzialità inespresse”, dice Piergiorgio Gerratana, segretario provinciale del Partito democratico di Siracusa.

Controcorrente: “Scelta che rimarca la volontà di continuare un percorso”

“Il movimento Controcorrente, così come deciso dal tavolo progressista, in una ottica di collaborazione e di costruzione del campo largo sceglie di sostenere il candidato Salvo Pancari. Questa scelta rimarca inoltre la chiara volontà di continuare un percorso proficuo avviato con Avs sul piano regionale. Un ennesimo atto che dimostra la volontà del nostro movimento di costruire un percorso comune con gli alleat. Il nostro leader Ismaele La Vardera andrà ad Augusta per sostenere Pancari, persona preparata e all’altezza della sfida”. Lo dice il coordinatore regionale del movimento Controcorrente, Gandolfo Lo Verde.