Aumento dei prezzi: rialzi per benzina self a 1,778 euro e diesel a 1,736

Le quotazioni internazionali dei raffinati sono tornate a scendere

ROMA – I prezzi medi di benzina e diesel sono in leggera salita, in particolare nella modalità self service. Le quotazioni internazionali dei raffinati, invece, sono tornate a scendere.

Rialzi benzina, tutti i prezzi

Venendo al dettaglio della rete italiana, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle ore 8 del 17 gennaio, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,778 euro al litro (1,775 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,764 e 1,790 euro al litro (no logo 1,769).

Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,736 euro al litro (rispetto a 1,733), con i diversi marchi tra 1,723 e 1,747 euro al litro (no logo 1,726). Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 1,917 euro al litro (1,916 il dato precedente), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,854 e 1,994 euro al litro (no logo 1,823). La media del diesel servito è 1,875 euro al litro (contro 1,874), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,814 e 1,951 euro al litro (no logo 1,780). I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,722 e 0,739 euro al litro (no logo 0,707). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,407 a 1,542 euro al kg (no logo 1,414).