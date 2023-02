Aurelio: “Palermo tappa importante, spero di fare grandi cose”

Le dichiarazioni dell'esterno rosanero arrivato nelle ultime ore del calciomercato invernale

PALERMO – Il calciomercato invernale si è concluso già da una settimana ma in casa Palermo proseguono le conferenze stampa di presentazione dei nuovi innesti. Allo stadio “Renzo Barbera” è stata la volta di Giuseppe Aurelio, giovane esterno sinistro arrivato dopo un ottimo inizio di stagione in Serie C al Pontedera:

“Le prime sensazioni qui a Palermo sono ottime – ha esordito il classe 2000 – il gruppo mi ha accolto benissimo così come lo staff e la società, sono contento di essere qui. Prima giocavo come esterno d’attacco, il cambio ruolo è stata un’intuizione del d.s. del Sassuolo, da giocatore faceva l’attaccante mi ha detto che potevo fare il terzino e mi sono trovato molto bene, ora continuo con questo ruolo”.

LA TRATTATIVA

Per l’ex esterno del Pontedera l’approdo a Palermo è arrivato al termine di una vera e propria trattativa lampo conclusa in poche ore: “Il trenta pomeriggio mi ha chiamato il procuratore dicendomi dell’interesse del Palermo, ho detto subito di sì e ringrazio il Palermo e il City Group che mi hanno accolto qui. La trattativa è stata davvero lampo, sono contento. Spero di fare grandi cose con il Palermo, sia a livello personale che di squadra”.

“Palermo è una tappa molto importante per me – prosegue Aurelio – Iachini e De Zerbi mi hanno fatto crescere molto a livello calcistico e come uomo. A 14 anni ho scelto di andare a Sassuolo, a quei tempi era ancora una società piccola e volevo crescere con loro, dopo tanti anni posso dire di aver scelto bene perché mi ha portato qui”.

IL BARBERA E GLI IDOLI

Contro la Reggina per Aurelio è stata la prima volta allo stadio “Renzo Barbera” e non è mancata l’emozione alla vista di tutto quel pubblico sugli spalti: “Non ero mai venuto qui Palermo, quando ho visto i venticinque mila sugli spalti ero contentissimo. Ho iniziato a dare tutto sin dal primo minuto in campo di allenamento, quando il mister vorrà potrà contare su di me”.

Per l’esterno classe 2000 la scelta di Palermo è stata avallata anche dal portiere del Pontedera Stancampiano, palermitano di nascita: “Il pomeriggio del trenta ho parlato subito di Palermo con Stancampiano e mi ha detto che era un’occasione unica. Ringrazio il Pontedera per quello che mi ha dato. Il fatto che ci siano tre terzini in squadra mi stimola a fare sempre meglio in ogni allenamento, non è affatto un problema. Mi ispiro molto a Theo Hernandez, mi piace tanto come giocatore. Mi piace anche Maldini ma per arrivare ai suoi livelli se ne deve fare tanta di strada”.

“Mi trovo meglio come quinto di centrocampo – conclude Aurelio – come terzino devo migliorare ma devo migliorare in tutto. In Serie B il livello si alza ma farò di tutto per confermare i numeri di quest’anno in C anche in questa categoria”.