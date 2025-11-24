Autisti del 118, Safina (Pd): “Daniela Faraoni sia audita all’Ars”

"In Commissione insieme a presidente Seus e società Temporary"

PALERMO – “Già nelle scorse settimane avevo sollevato il caso, ma finora nessuna risposta è arrivata. Per questo ho deciso di formalizzare la richiesta di audizione nella VI Commissione Salute”.

Così il deputato regionale del Pd Dario Safina annuncia la richiesta di immediata convocazione dell’assessora alla Salute Daniela Faraoni, del presidente della Seus 118 Sicilia, Riccardo Gabriele Castro, e dei rappresentanti della società Temporary spa, aggiudicataria dell’appalto regionale per la fornitura del personale interinale destinato al servizio di emergenza-urgenza.

“Parliamo di una procedura estremamente delicata – afferma Safina – perché riguarda la selezione degli autisti-soccorritori del nostro servizio di emergenza territoriale. E tuttavia, ciò che sta emergendo desta più di una preoccupazione: dal ribasso anomalo del 99,57% nell’appalto alla mancanza della verifica economica prevista dal Codice dei contratti, fino all’utilizzo di criteri non contemplati nel bando, come l’ordine cronologico di presentazione delle domande, che ha portato all’esclusione di candidati qualificati senza alcuna valutazione del loro programmi di studio”.

“Il rischio concreto – prosegue il deputato Pd – è che a bordo delle ambulanze possano finire persone non adeguatamente qualificate, con ripercussioni gravi sulla sicurezza di operatori e cittadini. Non posso accettarlo. Chiedo che la Commissione ascolti tutti i soggetti coinvolti e che si faccia piena luce sulla correttezza della gara e delle selezioni”.