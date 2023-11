L'auto aera parcheggiata in direzione ospedale Civico. Intervento dei vigili del fuoco

PARTINICO – Un’auto è andata in fiamme la scorsa notte a Partinico (Pa), la Fiat Punto in uso a un uomo di 36 anni era posteggiata sulla statale 186, nel tratto che collega la Statale 113 al centro abitato in direzione dell’ospedale Civico.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio e stanno accertando le sue cause. Le indagini sono condotte dai carabinieri.