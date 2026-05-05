Le contestazioni della Procura

PALERMO – La richiesta di rinvio a giudizio firmata dai pubblici ministeri Giacomo Brandini e Maurizio Bonaccorso è stata notificata a ventuno persone residenti in Sicilia e in altre regioni italiane: avrebbero rivenduto auto prese a noleggio.

I reati contestati a vario titolo sono falso in atto pubblico, autoriciclaggio e appropriazione indebita. Un giro di affari quantificato in un milione e mezzo di euro.

Le indagini della guardia di finanza di Bagheria sono partite dalla maxi frode organizzata da Alessio Spiaggia, 32 anni, condannato a 8 anni di carcere. Quindi è stata ricostruita la rete dei presunti complici.

Secondo la ricostruzione della Procura di Palermo ,Spiaggia, titolare dell’agenzia “Elite Solutions” con sedi a Misilmeri e San Cipirello, avrebbe rubato l’identità dei clienti che avevano chiesto una simulazione di finanziamento.

Quindi utilizzava i documenti per intestargli le macchine che prendeva a noleggio o in leasing e che rivendeva subito dopo ad altri ignari clienti. Avrebbe goduto della compiacenza di diversi titolari di rivendite di macchine e agenzie di disbrigo pratiche automobilistiche, da Palermo a Bolzano. Il tutto dopo avere falsificato i documenti. Alcuni nuovi proprietari sarebbero stati perfettamente a conoscenza del raggiro. Fra questi c’è Mauro Lauricella, figlio del boss della Kalsa, Antonino, già condannato per estorsione.

Le macchine venivano noleggiate da società presenti negli aeroporti di Palermo, Catania, Napoli, Roma e Torino. Alcune auto sono state recuperate in Germania.

Questi i modelli: Fiat Panda, Jeep Renegade, Citroen C3, Wolkswagen Caddy, Volkswagen T Roc, Bmw Serie 1, Bmw 320, Bmw 420, Bmw 512, Opel Mokka, Fordf Eco Woport, un Lancia Ypsilon, Seat Ateca, Wolkswagen Golf, Maserati Levante, Wolkswagen Polo, Audi A3, Audi Q3, Audi Q2, Wolkswagen Tiguan.