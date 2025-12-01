L’auto finisce contro il muro e va a fuoco: ferite madre e figlia

L'intervento provvidenziale dei vigili del fuoco

ACIREALE (CATANIA) – Incidente autonomo lungo la Strada Statale 114 in territorio di Acireale. Una Toyota Yaris, dopo che la conducente ha perso il controllo, è andata a sbattere contro un muro e ha preso subito fuoco.

A rimanere ferite le due donne che erano a bordo dell’auto, madre e figlia, uscite in tempo dall’auto prima che fosse avvolta dal fuoco. Trasportate in ospedale dal personale sanitario del 118, le loro condizioni non sono per fortuna critiche.

Sul posto sono poi intervenuti i vigili del fuoco di Acireale, che hanno spento il rogo, e gli agenti della Polizia Locale per la gestione della viabilità.