 Acireale, auto contro il muro va a fuoco: ferite madre e figlia
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

L’auto finisce contro il muro e va a fuoco: ferite madre e figlia

L'intervento provvidenziale dei vigili del fuoco
NEL CATANESE
di
1 min di lettura

ACIREALE (CATANIA) – Incidente autonomo lungo la Strada Statale 114 in territorio di Acireale. Una Toyota Yaris, dopo che la conducente ha perso il controllo, è andata a sbattere contro un muro e ha preso subito fuoco.

A rimanere ferite le due donne che erano a bordo dell’auto, madre e figlia, uscite in tempo dall’auto prima che fosse avvolta dal fuoco. Trasportate in ospedale dal personale sanitario del 118, le loro condizioni non sono per fortuna critiche.

Sul posto sono poi intervenuti i vigili del fuoco di Acireale, che hanno spento il rogo, e gli agenti della Polizia Locale per la gestione della viabilità.

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI