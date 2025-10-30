Ben 7 ungulati sono morti, auto distrutta

PISA – Si schianta contro un branco di cinghiali, che si trovavano in mezzo alla strada, nella regionale 439 Toscana Sarzanese-Valdera. È successo ieri sera a Terricciola, in provincia di Pisa, attorno alle 20. Sette ungulati sono morti, ma per fortuna l’automobilista non ha riportato traumi troppo gravi.

La strada stata riaperta dopo poche decine di minuti. Per l’uomo coinvolto nell’incidente il bilancio è di tanta paura e un’auto letteralmente distrutta. Sul posto le forze dell’ordine, il carro attrezzi e i Vigili del fuoco. Le carcasse degli animali sono state rimosse e la circolazione è ripresa.

SEGUI LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO