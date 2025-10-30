 Finisce con l'auto contro un branco di cinghiali, paura in Toscana
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Finisce con l’auto contro un branco di cinghiali, paura in Toscana

Ben 7 ungulati sono morti, auto distrutta
L'INCIDENTE
di
1 min di lettura

PISA – Si schianta contro un branco di cinghiali, che si trovavano in mezzo alla strada, nella regionale 439 Toscana Sarzanese-Valdera. È successo ieri sera a Terricciola, in provincia di Pisa, attorno alle 20. Sette ungulati sono morti, ma per fortuna l’automobilista non ha riportato traumi troppo gravi.

La strada stata riaperta dopo poche decine di minuti. Per l’uomo coinvolto nell’incidente il bilancio è di tanta paura e un’auto letteralmente distrutta. Sul posto le forze dell’ordine, il carro attrezzi e i Vigili del fuoco. Le carcasse degli animali sono state rimosse e la circolazione è ripresa.

SEGUI LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO

Tags: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI