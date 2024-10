Auto contro un muro in viale Regione: un uomo in gravissime condizioni

Il tragico impatto nella notte, poco prima del Baby Luna

PALERMO – Gravissimo incidente stradale nella notte a Palermo. S.B, un uomo di 77 anni ha perso il controllo dell’auto ed è finito contro un muro. E’ successo in viale Regione Siciliana, poco prima del Baby Luna. L’anziano era alla guida di una Fiat Seicento quando è uscito di strada: l’impatto si è rivelato violentissimo.

L’allarme

A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio, nel giro di pochi minuti sono arrivati sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale che hanno estratto dalle lamiere l’uomo, rimasto intrappolato nell’abitacolo.

La zona è stata chiusa al traffico per permettere l’arrivo dei soccorsi, i sanitari del 118 hanno trasportato il ferito al Civico in codice rosso. Ha riportato gravissime lesioni ed è stato ricoverato in prognosi riservata.

La tragedia a Villagrazia

L’area è stata nel frattempo messa in sicurezza, ad effettuare i rilievi sono stati gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che dovranno adesso accertare la dinamica dell’impatto, avvenuto poco prima di un altro drammatico incidente a Villagrazia di Carini.

In questo caso ha perso la vita una giovane infermiera, Francesca Sicurella. Aveva quarant’anni ed era madre di due bambini. Anche in questo caso, dopo aver perso il controllo, il mezzo è finito contro un muro, in via Mattarella all’altezza di via Vespucci.

Il terribile impatto ha provocato le fiamme e la donna non è riuscita ad abbandonare l’auto in tempo: è stata trovata carbonizzata dai soccorritori. Una tragedia che ha gettato in un profondo dolore tutti coloro che la conoscevano, dagli amici ai colleghi dell’ospedale Cervello di Palermo, dove lavorava.