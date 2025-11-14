Auto contromano, sfiorato il frontale: la scena ripresa da una dash cam

L'allarme lanciato da una famiglia dopo lo scampato pericolo

Un’auto che procedeva contromano sull’autostrada Torino–Milano è stata ripresa da una dash cam. Il conducente non è ancora stato identificato dalle forze dell’ordine. Il veicolo ha sfiorato l’impatto con l’auto di una famiglia che ha immediatamente contattato il 112.

Il video è stato diffuso sui social

L’auto in questione, una Fiat Punto bianca, appare nitidamente nel filmato che documenta l’intera scena. Le pattuglie della Polizia Stradale di Novara sono arrivate sul tratto interessato dopo la segnalazione, ma non hanno rintracciato l’automobilista che ha percorso l’autostrada in senso contrario.

Secondo i primi riscontri, il guidatore potrebbe aver lasciato l’autostrada imboccando uno degli svincoli continuando a circolare contromano. Le registrazioni delle telecamere potranno aiutare a identificarlo. Nel frattempo, il video della dash cam è stato diffuso sui social, dove si vede chiaramente la Punto viaggiare a velocità sostenuta nella corsia sbagliata. Il filmato è stato pubblicato sul gruppo Facebook “Tangenziale Nord”.

Auto contromano sulla Torino-Milano, accertamenti in corso

L’episodio si è verificato mentre la famiglia coinvolta si dirigeva verso Torino, nel tratto compreso tra Rondissone e Chivasso Est. Un eventuale scontro frontale avrebbe potuto provocare conseguenze gravissime. Durante il suo percorso, fortunatamente l’auto che viaggiava contromano non ha causato altri incidenti.

Stando alle informazioni disponibili, sarebbe riuscita a percorrere il segmento autostradale prima di imboccare una delle uscite, sempre in direzione vietata. L’intera vicenda è ora al centro delle verifiche della Polizia Stradale, che prosegue le indagini per risalire all’identità del guidatore, ancora ignota.

TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA