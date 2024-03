La vettura è uscita fuori strada colpendo il guard rail

Un grave incidente si è verificato sull’Autostrada A21, che vede coinvolta una famiglia che era a bordo di un’auto finita contro il guard rail. Nell’impatto tre persone sono rimaste ferite.

Intorno alle 11 il conducente di un veicolo che si trovava sulla corsia nord dell’A21, all’altezza di Caorso, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato. L’automobile è finita nell’aiuola che divide le due corsie di marcia. Non sarebbero stati coinvolti altri veicoli.

È stato fatto decollare anche un elicottero. Sul veicolo viaggiavano padre, madre e un neonato di due mesi. Tutti sono in gravi condizioni di salute: non è ancora chiaro se siano o meno in pericolo di vita.

L’uomo è stato trasferito all’ospedale di Cremona mentre gli altri due sono stati ricoverati a Parma. Nel frattempo gli agenti della polizia stradale di Cremona hanno svolto tutti i rilievi del caso per capire se sia trattato di un malfunzionamento o un malore.