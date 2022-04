I vigili del fuoco hanno domato le fiamme

PARTINICO (PA) – Un’auto è stata data alle fiamme la scorsa notte a Partinico, in provincia di Palermo, in via Messina, di proprietà di una donna ma utilizzata da due fratelli.

I carabinieri stanno indagando sul possibile movente e hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire a chi ha versato la benzina e incendiato la vettura.

L’allarme è scattato intorno alle 2. Sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme.