Auto investe manifestanti durante un corteo VIDEO

Una donna di 25 anni è stata trasferita in ospedale

TEL AVIV (ISRAELE) – Un’auto investe i manifestanti che protestano contro la riforma giudiziaria che prevede una limitazione dei poteri della Corte Suprema. Il gruppo stava bloccando una strada trafficata a Tel Aviv, in Israele.

Come riporta il Times of Israel, il filmato, ripreso con il cellulare da un testimone, mostra una delle auto bloccate dai manifestanti che improvvisamente accelera e travolge diversi giovani, lasciandoli indolenziti sul marciapiede. Una donna di 25 anni è rimasta ferita ed è stata trasferita in ospedale.

