Auto nel torrente nell’Ennese: continuano le ricerche dello scomparso

Ha 40 anni e i sommozzatori hanno ritrovato il suo cellulare

LEONFORTE (ENNA) – Continuano le ricerche di Matteo Ciurca, 40 anni, l’uomo disperso da ieri pomeriggio dopo che il torrente Crisa, in piena, a Leonforte (Enna), ha travolto l’auto su cui si trovava. Altre due persone, su un’altra auto, sono riuscite a salvarsi. In azione oltre ai sommozzatori del nucleo anfibio dei vigili del fuoco, polizia, anche carabinieri e protezione civile. Ciurca era nell’auto con Salvatore Rosano, che è sfuggito alla furia delle acque, e insieme stavano andando a dare da mangiare ai cani in campagna. Sull’altra auto viaggiava Luigi Muratore, un agricoltore che era andato nel suo pescheto. Anche lui si è salvato. I sommozzatori nella serata di ieri hanno ritrovato il cellulare di Matteo Ciurca.

