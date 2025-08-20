 I vigili del fuoco continuano a cercare il 40enne Matteo Ciurca
Auto nel torrente nell’Ennese: continuano le ricerche dello scomparso

Ha 40 anni e i sommozzatori hanno ritrovato il suo cellulare
LEONFORTE
di
LEONFORTE (ENNA) – Continuano le ricerche di Matteo Ciurca, 40 anni, l’uomo disperso da ieri pomeriggio dopo che il torrente Crisa, in piena, a Leonforte (Enna), ha travolto l’auto su cui si trovava.

Altre due persone, su un’altra auto, sono riuscite a salvarsi. In azione oltre ai sommozzatori del nucleo anfibio dei vigili del fuoco, polizia, anche carabinieri e protezione civile.

Ciurca era nell’auto con Salvatore Rosano, che è sfuggito alla furia delle acque, e insieme stavano andando a dare da mangiare ai cani in campagna.

Sull’altra auto viaggiava Luigi Muratore, un agricoltore che era andato nel suo pescheto. Anche lui si è salvato.

I sommozzatori nella serata di ieri hanno ritrovato il cellulare di Matteo Ciurca.

