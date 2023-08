Auto non assicurate e ambulanti abusivi: giro di vite a Catania

Intensificati i servizi di controllo degli agenti della stradale e della polizia commerciale. La città è stata battuta a tappeto.

2' DI LETTURA

CATANIA – Nelle ultime due settimane la Polizia municipale, in esecuzione delle direttive del sindaco Enrico Trantino e dell’assessore al ramo Alessandro Porto, ha intensificato i servizi di controllo dei reparti di polizia stradale e commerciale.

Mancato rispetto del codice della strada

Le pattuglie del reparto Viabilità, in particolare, hanno compiuto verifiche che hanno riguardato anche l’uso del casco protettivo per i conducenti dei mezzi a due ruote e la copertura assicurativa dei veicoli per la responsabilità civile. I servizi sono stati svolti in diversi luoghi della città, tra i quali piazza Stesicoro, piazza Giovanni XXIII, piazza Mancini Battaglia, il Lungomare e viale Kennedy. Il bilancio dell’attività è di 346 verbali di violazione del codice della strada, 44 fermi amministrativi e 18 sequestri amministrativi del mezzo.

Le principali violazioni contestate sono queste: 76 verbali a conducenti di ciclomotori per guida senza casco (previsto il fermo amministrativo del mezzo per 60 giorni); 42 verbali per mancanza di revisione veicoli; 31 per assenza di copertura assicurativa, con conseguente sequestro del mezzo; 12 per il mancato possesso dei documenti di circolazione e di guida; 11 verbali per violazione dell’obbligo di arrestare la marcia per sottoporsi ai controlli; cinque per guida senza patente.

Nel corso dei servizi sono stati elevati anche 45 verbali per divieto di sosta e 13 per varie infrazioni. Con l’ausilio dei carri attrezzi dell’Amts, inoltre, la Polizia municipale ha effettuato 178 rimozioni di veicoli in sosta irregolare.

Locali aperti troppo a lungo

Riguardo ai controlli del reparto Polizia commerciale, servizi mirati in orario notturno hanno verificato il rispetto delle regole in materia di immissioni sonore e cessazione delle emissioni musicali alle ore 24. Le pattuglie hanno sanzionato, con un verbale di mille euro ciascuno, i titolari di sei attività commerciali di piazza Federico di Svevia, piazza Ogninella, via Vasta, via Ingegnere e via Gemmellaro, per aver prodotto emissioni sonore in mancanza della prevista relazione tecnica di impatto acustico.

E ancora: in piazza Carlo Alberto, piazza Turi Ferro e nelle vie Etnea, S. Gaetano alla Grotta, Vittorio Emanuele, VI Aprile, Sturzo, Paternò, Garibaldi e Coppola, sono stati sanzionati 15 titolari di esercizi di vicinato con rivendita di alcolici per aver omesso la chiusura alle ore 21, con verbale amministrativo e immediata chiusura dell’attività.

Gli abusivi della Fiera

Sul versante dei controlli delle attività commerciali a sede fissa, sono stati effettuati servizi mirati alla Fiera di piazza Carlo Alberto, con sanzioni per 11 operatori commerciali, nella maggior parte dei casi per l’ampliamento del posteggio assegnato, ma anche per la mancanza di requisiti professionali o di autorizzazione amministrativa alla vendita.

Infine, riguardo al contrasto dell’ambulantato irregolare e abusivo, sono stati effettuati specifici controlli su tutto il territorio comunale, con sanzioni per 34 venditori ambulanti, prevalentemente di prodotti ortofrutticoli, ai quali sono stati contestati 62 verbali amministrativi, con 18 atti di sequestro della merce posta irregolarmente sul suolo pubblico, che è stata devoluta in beneficenza.