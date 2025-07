Auto piena di scarpe contraffatte, denunciato un 42enne a Catania

L'uomo è stato fermato in piazza Martiri della Libertà

CATANIA – Circolava nel centro di Catania con l’auto piena di bustoni azzurri contenenti scarpe contraffatte. Un uomo di 42 anni, di origini straniere e residente in città, è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Piazza Dante per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.

Le scarpe contraffatte a Catania

L’uomo è stato fermato intorno alle 12:30 in piazza Martiri della Libertà, durante un servizio di controllo del territorio. I militari hanno notato l’auto con l’abitacolo ricolmo di buste e hanno proceduto a un controllo. La perquisizione è stata poi estesa alla caserma, dato l’elevato numero di articoli trasportati.

All’interno del veicolo sono state trovate 150 paia di scarpe, tutte riconducibili a modelli di noti marchi di sneakers, ma palesemente contraffatte. I Carabinieri hanno accertato la falsità dei prodotti per l’assenza degli ologrammi anticontraffazione e la scarsa qualità dei loghi e delle scritte riprodotte.

Il conducente non era in possesso di documentazione fiscale che potesse attestare la provenienza della merce. I militari hanno quindi proceduto al sequestro delle scarpe e alla denuncia del 42enne, precisando che ogni accusa sarà verificata in sede giurisdizionale e che vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.