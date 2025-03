Auto a tutta velocità si ribalta e “vola” su un cortile: l’impatto violento VIDEO

Una persona è stata trasportata in ospedale, mentre un'altra è stata arrestata

CALIFORNIA (USA) – Un grave incidente stradale si è verificato nella notte a Redondo Beach, in California, lasciando la comunità sotto shock. Secondo quanto riportato da un notiziario locale, un’automobile ha attraversato a tutta velocità un incrocio, per poi perdere il controllo dopo aver toccato un avvallamento del terreno, forse una buca.

L’auto si ribalta: il volo nella notte

Il veicolo, ormai fuori controllo, è volato in aria e si è ribaltato, terminando la sua corsa nel cortile di un’abitazione. L’impatto è stato così violento da richiedere l’intervento immediato dei soccorsi. Una persona è stata trasportata in ospedale, mentre un’altra è stata arrestata. Tuttavia, non è ancora chiaro se si tratti della stessa persona o di due individui distinti coinvolti nell’incidente.

