MODENA – Non ce l’ha fatta Monica Esposito, la donna di 55 anni investita in centro a Modena due mesi fa, il 16 maggio, dall’auto scagliata a tutta velocità sulla folla guidata da Salim El Koudri. Un pomeriggio drammatico che ha ferito una città intera e cambiato per sempre le vite di decine di persone.
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Tutta la comunità emiliana si stringe intorno alla famiglia, che decide di donare gli organi della donna, come da sue volontà. I familiari del 31enne tunisino arrestato per la strage esprimono cordoglio per questo lutto e sono “costernati”. La posizione giudiziaria dell’uomo ora si aggrava.
Monica Esposito, inizialmente ricoverata all’ospedale Maggiore dell’Azienda Usl di Bologna, nelle scorse settimane era stata trasferita all’Ospedale Civile di Baggiovara (Modena).