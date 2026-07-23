 La strage di Modena, 55enne morta dopo due mesi in ospedale
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Auto sulla folla a Modena, 55enne morta dopo due mesi in ospedale

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Monica Esposito era stata investita da El Koudri il 16 maggio
LA TRAGEDIA
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MODENA – Non ce l’ha fatta Monica Esposito, la donna di 55 anni investita in centro a Modena due mesi fa, il 16 maggio, dall’auto scagliata a tutta velocità sulla folla guidata da Salim El Koudri. Un pomeriggio drammatico che ha ferito una città intera e cambiato per sempre le vite di decine di persone.

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Tutta la comunità emiliana si stringe intorno alla famiglia, che decide di donare gli organi della donna, come da sue volontà. I familiari del 31enne tunisino arrestato per la strage esprimono cordoglio per questo lutto e sono “costernati”. La posizione giudiziaria dell’uomo ora si aggrava.

Monica Esposito, inizialmente ricoverata all’ospedale Maggiore dell’Azienda Usl di Bologna, nelle scorse settimane era stata trasferita all’Ospedale Civile di Baggiovara (Modena).

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