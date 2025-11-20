Ci sarebbero due feriti, uno dei quali in codice rosso, portato a Enna

ENNA – Un’auto si ferma di traverso in corsia di sorpasso, dopo essere sbandata, e viene travolta da tre vetture lungo l’autostrada A19 in direzione di Palermo. È accaduto pochi minuti fa, attorno alle 18.40, tra gli svincoli di Mulinello e Enna. Ferito l’automobilista che era stato costretto a fermarsi, portato d’urgenza all’ospedale Umberto I di Enna. Sarebbe in condizioni gravi, ma per il momento non si sa di più.

Per questo è stato chiuso questo segmento dell’autostrada Palermo-Catania. E si sono create lunghe code. Sul posto gli agenti della Polizia stradale di Enna, che stanno svolgendo i rilievi. Dalla Polstrada fanno sapere che non appena i rilievi saranno conclusi. Per il momento le auto in transito vengono fatte uscire a Mulinello, per procedere in direzione di Enna.

I vigili del fuoco del comando di Enna hanno evidenziato che il loro intervento è in corso al km 127. Nel sinistro sono state coinvolte 3 autovettura ed un furgoncino. Nel impatto sono rimaste ferite due persone di cui una in codice rosso trasportate dal personale del 118 all’ospedale Umberto I di Enna. Sul posto anche i tecnici dell’Anas.

